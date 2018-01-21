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Tragédia

Jovem de 22 anos bate motocicleta em vaca na rodovia MS-147 e morre

Vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu

Renan Nucci

Publicado em 21/01/2018 às 09:03

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André Fraga Santos, 22 anos, conhecido como"Galego" no distrito de Vila Rica, não resistiu aos ferimentos e morreu na noite de ontem, sábado (20) após se envolver em acidente de trânsito no quilômetro 47, da MS-147, que liga Vicentina ao distrito de Vila Rica.

De acordo com informações apuradas pelo Portal SiligaNews, Fraga seguia pela rodovia em uma motocicleta Honda CB 300cc, vermelha, placa NRM-0617 de Dourados sentido Vila Rica/Vicentina, quando por volta das 20h50 nas proximidades da Linha do Carajá colidiu violentamente em uma vaca que cruzou a pista. 

Populares acionaram uma ambulância do município de Vicentina, porém, devido a gravidade dos ferimentos foi necessário aguardar a chegada do Corpo de Bombeiros de Fátima do Sul. André foi encaminhando em estado estado grave para o hospital Maria dos Santos Bastos, em Vicentina.

A vítima chegou a receber massagem cardíaca por mais 30 minutos, mas mesmo assim não resistiu aos ferimentos e acabou vindo a óbito por volta das 22h20. A Policia Militar de Vicentina esteve no local realizando os levantamentos necessários. O dono do animal solto não foi localizado devido a vaca não possui nenhum tipo de marcação que indique a propriedade.
 

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