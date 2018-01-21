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Polícia prende 7 brasileiros e 2 paraguaios com armas de grosso calibre

Armas foram encontradas em automóvel estacionado no bairro Bernardino Caballéro, em frente à casa onde suspeitos foram presos

Renan Nucci

Publicado em 21/01/2018 às 11:59

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Agentes do Departamento de Investigação Criminal da polícia paraguaia prenderam sete brasileiros e dois paraguaios em Pedro Juan Caballéro –na fronteira com Ponta Porã, a 329 km de Campo Grande– que tinham a posse de armamento de grosso calibre. A suspeita é de que os detidos tenham relação com facções criminosas, de acordo com informações divulgadas pela imprensa local.

As prisões ocorreram por volta das 13h30 de sexta-feira (19), quando os policiais realizavam patrulhas pelo bairro Bernardino Caballero. As autoridades avistaram um automóvel Kia Soul (cinza, placas não divulgadas) estacionado em frente a uma casa no cruzamento das ruas Coronel Martinez e Aquidaba. Em abordagem, foram encontrados no carro cinco pistolas da marca Glock e um fuzil estilo AR-15.

Com o flagrante, foi comunicado o promotor de Justiça Gabriel Segovia, que autorizou a ação. Os policiais entraram na casa, onde encontraram os suspeitos. Conforme o Porã News, os brasileiros foram identificados como Caio Santos Martins de Souza, 19, Fabio Ribeiro Borgues, 44, Edvaldo Martins de Souza, 38, Nicholson Leonardo Vinco, 21, Gilberto Borba Perez, 32, Matheus Duarte da Silva, 22, e Alex Fernando de Morais Araújo 32. Com eles, estavam os paraguaios Marcelo Daniel Gimenez Benitez, 23, e Antônio Rene Gimenez Ortega, 24.

Dentro do imóvel, foram apreendidas outras evidências de crimes, encaminhadas à Direção de Investigação de Casos Puníveis da Polícia Nacional do Paraguai por ordem do promotor.

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