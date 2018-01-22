Homem deixa moto com a chave no contato e tem veículo furtado

Homem de 59 anos morador no Jardim Aeroporto, em Aquidauana, procurou a Polícia Civil para denunciar o furto da motocicleta, ocorrido durante a madrugada e o início da manhã desta segunda-feira.

Conforme relatado, o veículo foi deixado estacionado na varanda da casa, com a chave no contato, por volta das 04h40. De manhã, por volta das 08h30, percebeu que o veículo havia desaparecido e procurou a polícia.