Homem deixa moto com a chave no contato e tem veículo furtado

Jardim Aeroporto
Furto ocorreu entre a madrugada e o início desta manhã
Homem de 59 anos morador no Jardim Aeroporto, em Aquidauana, procurou a Polícia Civil para denunciar o furto da motocicleta, ocorrido durante a madrugada e o início da manhã desta segunda-feira.
Conforme relatado, o veículo foi deixado estacionado na varanda da casa, com a chave no contato, por volta das 04h40. De manhã, por volta das 08h30, percebeu que o veículo havia desaparecido e procurou a polícia.
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