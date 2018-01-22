Morador de rua é esfaqueado por "amigos" durante bebedeira

Anastácio
A Polícia Militar procura os autores
Discussão durante bebedeira terminou com um morador de rua, não identificado, esfaqueado nesta tarde, na praça aos fundos do terminal rodoviário de Anastácio. Conforme apurado, ele se desentendeu com dois amigos que partiram para as agressões.
Um deles o atacou com uma facada no peito e fugiu em seguida, junto com o comparsa. Ferida, a vítima saiu cambaleando pelo local até ser amparada por populares que acionaram o Corpo de Bombeiros. A Polícia Militar procura os autores.
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