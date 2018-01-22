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Trânsito

Motorista perde controle da direção de caminhão da Funada e provoca acidente na BR-262

Caso aconteceu na manhã desta segunda-feira (22)

Schimene Duque Weber

Publicado em 22/01/2018 às 12:20

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Na manhã desta segunda-feira (22), um acidente de trânsito na BR-262 provocou um grande susto em quem transitava pela pista.

De acordo com as informações apuradas pela equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro", um caminhão da Funada, com o motorista e um funcionário, seguia sentido ao município de Porto Murtinho, enquanto outro caminhão da mesma empresa, na mesma pista e também com dois funcionários, seguia para Miranda.  

Em determinado momento, o motorista do caminhão que ia para Porto Murtinho perdeu o controle da direção, saiu da pista, bateu na ponte do Rio Taquarussu e acabou causando um "engavetamento" com o caminhão de trás. 

O Corpo de Bombeiros da região foi acionado para comparecer ao local e fazer a retirada de todos os refrigerantes e embalagens que estavam na pista, mas a empresa é a responsável pela limpeza total da rodovia. 

O motorista do caminhão que causou o acidente foi encaminhado para a unidade de saúde mais próxima, somente com escoriações. 

Até o momento, somente meia pista foi liberada para tráfego, o que deve ser mantido até 14h. Não há mais informações sobre o caso.

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