Mulher vai ao banheiro e tem carteira furtada em lanchonete no Bairro Alto

Aquidauana
Carteira estava debaixo da bolsa no pé da cadeira em que estava sentada
Uma jovem de 22 anos teve a carteira com documentos pessoais e valores furtada na madrugada desta segunda-feira, em uma lanchonete localizada no Bairro Alto, em Aquidauana.
A vítima disse à Polícia Civil que deixou a carteira debaixo da bolsa no pé da cadeira em que estava sentada. A carteira estava conectada à bolsa por um feixe.
Ela saiu por dez minutos para ir ao banheiro, deixando os objetos no local. Quando retornou, percebeu que o bem havia desaparecido. Ela tentou identificar os autores, mas como o local não tem câmeras de segurança, não conseguiu.
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