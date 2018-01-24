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PRF apreende no Paraná 7,2 toneladas de maconha que saíram do MS

A apreensão é a maior feita pela PRF naquele estado desde novembro de 2015

Renan Nucci

Publicado em 24/01/2018 às 16:11

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A Polícia Rodoviária Federal  (PRF) apreendeu 7.250 quilos de maconha ontem (23) em Alto Paraíso, na região noroeste do Paraná. A apreensão foi realizada em frente à Unidade Operacional Porto Camargo, na BR-487.

As mais de 7,2 toneladas de maconha estavam escondidas em uma carreta, sob uma carga de sacos de trigo. A equipe da PRF prendeu em flagrante o motorista, de 39 anos de idade, e encaminhou a ocorrência para a Delegacia da Polícia Federal em Guaíra.

Aos policiais rodoviários federais, o motorista disse que buscou a droga em Naviraí (MS) e que a levaria para Belo Horizonte (MG). A equipe da PRF fez a abordagem da carreta bitrem por volta das 8 horas da manhã. 

Os policiais desconfiaram do nervosismo do motorista, que fumava um cigarro atrás do outro. Após fazer a deslacração da carga, a equipe localizou a droga, sob o trigo. Esta é a maior apreensão de maconha feita pela Polícia Rodoviária Federal no Paraná desde 23 de novembro de 2015, quando 24,5 toneladas da droga foram apreendidas, também em Alto Paraíso.

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