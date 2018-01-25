Acidente entre motos deixa duas pessoas com ferimentos leves

Batida entre duas motos ocorrida no final da tarde desta quinta-feira, em Aquidauana, deixou duas pessoas levemente feridas. Os veículos se chocaram no cruzamento da Rua Coronel Ponce com a Rua Américo de Souza.

Conforme apurado, um homem de 32 anos e o garupa, de 41 anos, seguiam em uma Honda Titan pela Coronel Ponce quando, ao chegar no cruzamento, houve a batida com uma Bros pilotada por um rapaz de 20 anos.

Conforme apurado, o passageiro da Titan teve escoriações e o ocupante da Bros sofreu lesão na mão. O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou socorro às vítimas que não correm nenhum risco.