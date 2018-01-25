PRF apreende mais de 600 quilos de maconha em carro roubado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu no início da manhã de hoje, em Nioaque, 624 quilos de maconha em um veículo roubado. Os policiais fiscalizavam próximo a um posto de combustíveis, na BR-060 km 516, quando deram ordem de parada a um Fiat Palio Weekend com placas aparente de Campo Grande.

O condutor não obedeceu e empreendeu fuga sendo acompanhado imediatamente pelos policiais. Durante a fuga, o motorista seguiu em alta velocidade e realizou inúmeras manobras perigosas, jogando o veículo contra a viatura e contra os demais veículos que trafegavam na rodovia. Após alguns quilômetros o veículo foi alcançado.

No interior do automóvel foram encontrados vários tabletes de maconha que somaram 624 quilos da droga. Havia ainda um par de placas de Goiânia (GO) e um celular. Questionado, o condutor de 23 anos, informou que pegou o veículo já carregado com uma pessoa em Bela Vista/MS e o levaria para Campo Grande, onde receberia pelo transporte.

O veículo apresentava sinais de adulteração nos elementos identificadores e verificaram se tratar, na verdade, de um utilitário com placa de Goiânia com registro de furto/roubo em dezembro de 2017. O condutor, o veículo e a maconha foram apreendidos encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Nioaque.