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Delegacias de Bodoquena e de Miranda vão passar por reforma

Edital de licitações foi lançado pelo Governo do Estado

Renan Nucci

Publicado em 26/01/2018 às 16:33

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Cumprindo o compromisso de melhorar as estruturas das instituições de segurança pública o Governo do Estado, por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), lançou edital de duas licitações que tem como objetivo a realização das obras de reforma das delegacias de Polícia Civil dos municípios de Bodoquena e Miranda.

Para a governadora em exercício, Rose Modesto, a realização desses investimentos na reestruturação segurança pública de Mato Grosso do Sul e principalmente na melhoria do ambiente de trabalho dos policiais, significa que o MS Mais Seguro continua acontecendo também em 2018. “Já são quase 90 milhões aplicados, e até o final deste ano devemos investir mais de R$ de 20 milhões, isso significa que ainda vamos avançar muito em relação ao combate ao crime em MS”, destacou Rose.

A tomada de preços 016/2018 beneficiará a delegacia de Bodoquena, e deve acontecer no dia 16 de fevereiro, às 15h. De acordo com o setor de licitações da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), os investimentos estão orçados em R$ 287.008,98.

Já licitação 04/2018, também do modelo de tomada de preços, será realizada no dia 19 de fevereiro, às 9h, e deverá contemplar a reforma da Delegacia de Polícia Civil de Miranda, e os recursos que deverão ser aplicados são da ordem de R$ 376.158,93.

O delegado-geral da Polícia Civil de MS, Marcelo Vargas, disse que esses dois prédios foram construídos no ano de 1980 e apesar de já terem recebido algumas reformas ao longo do tempo, estão precisando de manutenção. “Os investimentos que serão realizados especificamente nestas unidades vão melhorar a autoestima do policial que terá um ambiente de trabalho novo e também proporcionarão mais comodidade para população que busca diariamente os serviços da instituição“, frisou o delegado-geral.

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