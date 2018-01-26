PMA autua mulher por maus-tratos a cadela com filhotes

Na tarde de ontem (25), a Polícia Militar Ambiental (PMA) atendeu a uma denúncia de maus-tratos a animais.

Chegando à residência da autora, a equipe de militares verificou que uma cadela encontrava-se amarrada a uma coluna de madeira, com uma corda extremamente curta, que a obrigava a ficar em pé o tempo inteiro, porque, se deitasse, seria enforcada.

Os policiais desamarraram o animal, que apresentava sinais de debilitação, e deixou que ela amamentasse os seus quatro filhotes, fator que também era dificultado com as condições anteriores do animal.

A infratora responderá por crime ambiental de maus-tratos a animais, podendo pegar de três meses a um ano de reclusão. Ela também foi autuada administrativamente e multada em R$ 500,00. Os animais foram apreendidos.

O caso aconteceu no município de Porto Murtinho.

*Com informações da Assessoria de Comunicação da PMA