PMA autua mulher por maus-tratos a cadela com filhotes

Crime Ambiental
A infratora responderá por crime ambiental de maus-tratos a animais
Na tarde de ontem (25), a Polícia Militar Ambiental (PMA) atendeu a uma denúncia de maus-tratos a animais.
Chegando à residência da autora, a equipe de militares verificou que uma cadela encontrava-se amarrada a uma coluna de madeira, com uma corda extremamente curta, que a obrigava a ficar em pé o tempo inteiro, porque, se deitasse, seria enforcada.
Os policiais desamarraram o animal, que apresentava sinais de debilitação, e deixou que ela amamentasse os seus quatro filhotes, fator que também era dificultado com as condições anteriores do animal.
A infratora responderá por crime ambiental de maus-tratos a animais, podendo pegar de três meses a um ano de reclusão. Ela também foi autuada administrativamente e multada em R$ 500,00. Os animais foram apreendidos.
O caso aconteceu no município de Porto Murtinho.
*Com informações da Assessoria de Comunicação da PMA
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