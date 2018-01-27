PMA autua infrator por armazenamento ilegal de agrotóxicos em sua residência

Policiais Militares Ambientais de Miranda autuaram ontem (26) um homem de 46 anos, por armazenamento ilegal de agrotóxicos. A PMA recebeu denúncia, de que o infrator armazenava agrotóxicos dentro de um cômodo de sua residência na cidade de Miranda.

Os Policiais foram ao local e confirmaram a denúncia. Foram encontrados 320 litros de herbicidas dos tipos Atrazina e Dicloreto Paraquate, 80 litros de Inseticidas do tipo Metomil e 40 kg de herbicidas do tipo Glifosato. Os referidos produtos perigosos são de classes I,II e II. No local, não havia proteção do solo e nem rótulos de riscos, ou quaisquer avisos de perigo, contrariando as normas técnicas e a legislação ambiental, bem como a bula dos próprios produtos, colocando em risco, inclusive, a família do infrator. Os agrotóxicos foram aprendidos.

O autuado recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia de Polícia Civil de Miranda e responderá por crime ambiental, previsto pelo artigo 56 da Lei 9.605/1998 Se condenado, poderá pegar pena de um a quatro anos de reclusão.

O infrator, residente no local, também foi autuado administrativamente e recebeu multa de R$ 6.440,00 por armazenamento do produto perigoso contrariando as normas técnicas e a legislação ambiental.