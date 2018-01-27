PMA flagra e autua infrator que incendiava terreno em perímetro urbano

Crime Ambiental
Caso aconteceu no início da tarde da última sexta-feira (26)
A Polícia Militar Ambiental (PMA) flagrou, no início da tarde da última sexta-feira (26), um homem incendiando a vegetação em terreno de sua propriedade, causando transtornos aos vizinhos.
Os militares chegaram ao local no exato momento em que o autor, de 45 anos, provocava o incêndio feito "para limpeza", o que gerou muita fumaça e prejudicou os vizinhos, que realizavam reclamações a respeito da atitude imprudente.
Os policiais, na companhia do infrator, conseguiram conter o fogo. O autor, residente nas proximidades, foi autuado administrativamente e multado em R$ 5.000,00.
O caso ocorreu em Nova Andradina e foi registrado por policiais ambientais de Batayporã.
*Com informações da Assessoria de Comunicação da PMA
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