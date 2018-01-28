Bombeiros buscam homem que desapareceu no Rio Aquidauana

Resgate
Caso teria ocorrido, conforme testemunhas, por volta das 17h
Homem de 52 anos desapareceu, na tarde de sábado (27), ao nadar no Rio Aquidauana, em Rochedo, a 81 quilômetros de Campo Grande. Equipe do Corpo de Bombeiros da Capital se deslocou ao município, às 6h, para iniciar as buscas neste domingo (28).
Caso teria ocorrido, conforme testemunhas, por volta das 17h. A vítima nadava com outros companheiros em trecho do rio, na área rural, quando desapareceu. Policiais militares foram alertados e acionaram os bombeiros, que enviaram três homens, para iniciar as buscas hoje.
Nome do desaparecido não foi divulgado pela polícia.
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