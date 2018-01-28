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Integrantes do PCC ligados a assaltos morrem em confronto com a PM

Polícia investiga grupo que veio de São Paulo e do Mato Grosso para roubar

Renan Nucci

Publicado em 28/01/2018 às 08:45

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Dois homens que ainda não tiveram as identidades reveladas morreram em confronto com o Batalhão de Choque e a Polícia Militar de Dourados nesta madrugada, na região do Jardim Pelicano. A dupla, ligada à facção Primeiro Comando da Capital (PCC), era suspeita de planejar roubos no município. Os autores bateram o carro durante fuga e teriam descido trocando tiros com os policiais. Um comparsa foi preso.

De acordo com o Choque, as equipes estavam na cidade desde sexta-feira monitorando as atividades do grupo que veio de São Paulo e do Mato Grosso, com a finalidade de cometer assaltos na região. A cidade fica em local estratégico perto da fronteira com o Paraguai, o que facilitaria a fuga com veículos roubados e negociações com traficantes.

Conforme relatado, os militares flagraram três dos suspeitos transitando em uma picape Corsa pela Rua Ponta Porã. Houve tentativa de abordagem, mas o motorista não obedeceu e fugiu, dando início a uma perseguição. Ao chegar na Rua Jaime Moreira, no Jardim Pelicano, o veículo bateu no portão de uma residência e depois em uma árvore.

Supostamente encurralados, eles iniciaram troca de tiros com os PMs. Dois deles morreram no local. O terceiro acabou preso. Foram apreendidas uma pistola calibre 9 milímetros e um revólver calibre 38. O caso foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Dourados (Depac), onde o boletim de ocorrência foi registrado. A suspeita é de que mais criminosos do grupo ainda estejam na cidade.

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