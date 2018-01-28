Pistoleiros matam dois e deixam três feridos em atentado na fronteira

Júlio César Gonzales Centurião e Marcola Galhardo Letra foram executados a tiros por pistoleiros na noite de ontem, em uma conveniência localizada na cidade paraguaia de Zanja Pytã, vizinha de Sanga Puitã, distrito de Ponta Porã.

Outras três pessoas que estavam no local foram baleadas e levadas para hospital em Ponta Porã. De acordo com o site Porã News, o crime está relacionado com acerto de contas da pistolagem.

O grupo estava no estabelecimento quando um automóvel Fiat Strada se aproximou. Os ocupantes do veículos atiraram diversas vezes de pistola calibre nove milímetros. Júlio não resistiu e morreu no local.

Marcola chegou a ser socorrido, mas morreu enquanto recebia atendimento médico. O caso será investigado pela Divisão de Homicídios da Polícia Nacional do Paraguai.