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Suspeito de golpe em MS e SP, homem é preso em carro cheio de notas fiscais

Polícia encontrou diversas notas fiscais em nomes de outras pessoas e eletrônicos e eletrodomésticos novos na casa dele

Renan Nucci

Publicado em 28/01/2018 às 16:47

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Júnior Murier dos Santos, de 31 anos, foi preso na noite deste sábado (27), em Campo Grande, suspeito de participar de um esquema de estelionato nos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. O flagrante foi resultado de ostensiva da Polícia Militar e do GOI (Grupo de Operações e Investigações) no Bairro Marcos Roberto, onde o homem foi abordado em um veículo locado no Aeroporto de Guarulhos, que não havia sido “devolvido” à empresa.
A operação aconteceu por volta das 19h35, na Rua Bom Sucesso. Policiais abordaram Júnior conduzindo um Renault Duster, com placas de Belo Horizonte, e constataram que havia registro de apropriação indébita feito pela locadora de veículos.

“Alguem locou o carro e não devolveu à empresa localizada em Guarulhos. No carro, foram encontradas diversas notas fiscais em nome de outras pessoas, boletos bancários e documentos de compra em lojas de Campo Grande", detalha o delegado Rodrigo Camapum, plantonista da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Piratininga.

As equipes foram até a residência do rapaz, onde ele morava com a namorada, na Rua Mercedes Maya, e encontraram eletrônicos e eletrodomésticos novos, como HD externo, notebook, impressora e uma geladeira. Alguns equipamentos estavam ainda na caixa, como é o caso de uma televisão de 50 polegadas.

“O GOI entrou em contato com algumas pessoas identificadas nas notas fiscais e elas disseram que jamais haviam feito compras nas lojas citadas. Um homem, inclusive, é morador de Dourados”, disse Camapum.

O rapaz justifica que as notas estavam em nome de outras pessoas porque ele comprava os produtos em uma espécie de revenda, o que reforça a suspeita da fraude na aquisição, segundo a polícia.

A locação da SUV também não estava no nome dele. Aos policiais, ele informou que o carro era de seu pai e que teria pego o carro em uma negociação comercial.

A namorada informou à polícia que ainda que por diversas vezes "flagrou" Júnior e um comparsa, identificado como Thales, manipulando documentos de terceiros, mas ele não passava nenhuma informação ao ser indagado. 

Também foram encontrados programas de computador com montagens em Corel Draw de RGs e até mesmo assinaturas escritas a mão e reproduzidas em aplicativos de edição. 

“Iremos investigar o caso para comprovar se há estelionato. O problema é que esses suspeitos inventam tantas histórias, enrolam tanto, que podemos ouvir mais de 30 pessoas e ainda assim não entender o que de fato acontece”, avalia.

O homem foi encaminhado à na Depac Piratininga e vai responder por crime de receptação. O veículo encontra-se no pátio da Defurv.

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