Encontrado morto em Anastácio foi denunciado por estupro na Capital

Antonio Luiz Rampagni de Moraes, de 44 anos, encontrado morto no início da tarde de domingo (28) na BR-262, em Anastácio, havia sido denunciado por estupro de vulnerável 10 dias antes. Segundo a Polícia Civil, ele teria sido flagrado cometendo os atos contra um jovem que tem problemas mentais, no Bairro Jóquei Clube, em Campo Grande.

Na ocasião, foi flagrado pela tia da vítima, com quem se relacionava, e ameaçou matá-la caso ela o denunciasse. A mulher teria chegado em casa e deparado com ele e a vítima nus. Antonio também já respondeu ação por furto, tramitado em 2014 na 2ª Vara de Execução Penal e também já foi investigado por tentativa de estupro, violência doméstica e ameaça.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem, conhecido como Luizinho, era catador de recicláveis, nasceu em Corumbá, mas estava morando em Campo Grande. Em 2016, cumpriu pena no Centro Penal Agroindustrial da Gameleira. O corpo foi encontrado em avançado estado de decomposição próximo a um posto de combustíveis, em uma estrada que dá acesso a uma peixaria.

A perícia criminal foi acionada, mas será preciso exame necroscópico para identificar se houve morte violenta. Ainda de acordo com a polícia, Antonio vestia short jeans, camisa branca com mangas longas, calçava um sapato tipo boot marrom e portava documentos pessoais.