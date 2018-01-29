Homem nega estupro, apresenta provas e diz estar sendo ameaçado

Aquidauana
Fatos teriam ocorrido na semana passada, na região da Estrada da Campina, em Aquidauana
Denunciado por tentar estuprar uma menina de nove anos na tarde da última quinta-feira, na região da Estrada da Campina, em Aquidauana, um recepcionista de motel de 33 anos nega os fatos. O homem compareceu nesta segunda-feira na Delegacia de Polícia Civil para apresentar provas de sua inocência.
Conforme relatado pela vítima à polícia, ela colhia bocaiúvas com amigos quando o homem se aproximou de moto, pediu informações sobre uma chácara e em seguida a atacou. A menina ficou com marcas no pescoço e braços, mas conseguiu escapar. Ela forneceu a característica do suspeito aos familiares e à polícia, que chegaram ao recepcionista.
Na ocasião, a vítima chegou a ficar nervosa ao reconhê-lo na delegacia. Entretanto, como não havia indícios suficientes, o suspeito foi ouvido e liberado. Hoje, ele compareceu perante a autoridade policial para novos esclarecimentos.
"Eu trabalhei no motel no dia dos fatos do meio-dia até às 21h40. Em momento algum eu sai do motel e tudo foi filmado pelas câmeras de segurança. Hoje vim aqui entregar os pendrives com as imagens para a polícia", disse.
O homem, morador na Vila São Pedro e pai de duas meninas, alega estar sendo ameaçado de morte. "O tio dela diz que vai me matar. Fico preocupado porque nem conheço a criança que me acusou. Eu nunca a vi, nem sei o nome dela", justificou. "Se acontecer alguma coisa comigo, pode saber que foi a família dela", disse.
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