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Aquidauana

Homem nega estupro, apresenta provas e diz estar sendo ameaçado

Fatos teriam ocorrido na semana passada, na região da Estrada da Campina, em Aquidauana

Renan Nucci

Publicado em 29/01/2018 às 18:37

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Denunciado por tentar estuprar uma menina de nove anos na tarde da última quinta-feira, na região da Estrada da Campina, em Aquidauana, um recepcionista de motel de 33 anos nega os fatos. O homem compareceu nesta segunda-feira na Delegacia de Polícia Civil para apresentar provas de sua inocência.

Conforme relatado pela vítima à polícia, ela colhia bocaiúvas com amigos quando o homem se aproximou de moto, pediu informações sobre uma chácara e em seguida a atacou. A menina ficou com marcas no pescoço e braços, mas conseguiu escapar. Ela forneceu a característica do suspeito aos familiares e à polícia, que chegaram ao recepcionista.

Na ocasião, a vítima chegou a ficar nervosa ao reconhê-lo na delegacia. Entretanto, como não havia indícios suficientes, o suspeito foi ouvido e liberado. Hoje, ele compareceu perante a autoridade policial para novos esclarecimentos.

"Eu trabalhei no motel no dia dos fatos do meio-dia até às 21h40. Em momento algum eu sai do motel e tudo foi filmado pelas câmeras de segurança. Hoje vim aqui entregar os pendrives com as imagens para a polícia", disse.

O homem, morador na Vila São Pedro e pai de duas meninas, alega estar sendo ameaçado de morte. "O tio dela diz que vai me matar. Fico preocupado porque nem conheço a criança que me acusou. Eu nunca a vi, nem sei o nome dela", justificou. "Se acontecer alguma coisa comigo, pode saber que foi a família dela", disse.

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