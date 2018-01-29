Pecuarista de Jardim é multado em R$ 5 mil por desmatamento

A Polícia Militar Ambiental de Jardim faziam fiscalização hoje, em uma região conhecida como Km 13, quando localizou a degradação ambiental de matas ciliares de um córrego em uma propriedade rural.

Um fazendeiro desmatou 0,2 hectares das matas ciliares (área protegida) da margem do córrego Cachoeirinha, que corta a propriedade, sem autorização ambiental. O produtor rural de 40 anos, residente em Guia Lopes da Laguna, foi autuado administrativamente por degradação de Área de Preservação e multado em R$ 5 mil.

Ele responderá por crime ambiental com pena de um a três anos de detenção. O infrator foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (Prada) junto ao órgão ambiental estadual.