Acidente entre moto e bicicleta deixa duas pessoas feridas no Santa Terezinha

Aquidauana
Vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e levadas para o hospital
Duas pessoas se feriram em acidente ocorrido no fim da manhã de hoje, na região do Bairro Santa Terezinha, em Aquidauana. Uma jovem de 23 anos que conduzia uma moto Fan bateu com um ciclista de 60 anos na Rua Oscar Trindade de Barros.
Conforme apurado, as vítimas seguiam pela via, quando por razões que serão investigadas, houve a colisão. A jovem sofreu fratura exposta no pé direito e o idoso teve lesões no cotovel e ombro. Ambos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados para o hospital.
Tragédia em MS
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Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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