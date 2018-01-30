Acidente entre moto e bicicleta deixa duas pessoas feridas no Santa Terezinha

Duas pessoas se feriram em acidente ocorrido no fim da manhã de hoje, na região do Bairro Santa Terezinha, em Aquidauana. Uma jovem de 23 anos que conduzia uma moto Fan bateu com um ciclista de 60 anos na Rua Oscar Trindade de Barros.

Conforme apurado, as vítimas seguiam pela via, quando por razões que serão investigadas, houve a colisão. A jovem sofreu fratura exposta no pé direito e o idoso teve lesões no cotovel e ombro. Ambos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados para o hospital.