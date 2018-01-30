Homem pega carro de ex, não transfere titularidade e leva multas no nome dela

Aquidauana
Vítima diz que autor dirige a 200km por hora e já se envolveu em dois acidentes
Homem de 29 anos foi denunciado à Polícia Civil de Aquidauana pela ex-mulher, depois de pegar o carro dela na separação e levar várias multas. De acordo com o boletim de ocorrência, o autor não transferiu a titularidade do veículo, foi multado, inclusive em outros estados, e tem dirigido de forma perigosa.
Conforme o registro policial, a vítima disse que, para evitar confusão, deixou o veículo com o homem, já que ele é uma pessoa bastante agressiva. Entrentanto, esperava apenas que ele assumisse as responsabilidades. Porém, ela fala que ele tem causado problemas e já sofreu dois acidentes.
Mesmo assim, o autor supostamente conduz o veículo a 200 quilômetros por hora em rodovias. A mulher recebeu em casa multas por ele digir em Cascavel (PR) com os faróis apagados. Precoupada com a situação, ela pediu para a mãe denunciá-lo junto à polícia, para que alguma providência seja tomada.
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