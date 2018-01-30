PF prende três por crimes relacionados a estrangeiros

Em uma fiscalização de rotina na BR-262, a Polícia Federal de Corumbá prendeu em flagrante, na madrugada de hoje, três pessoas por crimes relacionados à imigração. Uma cidadã do Haiti foi detida num ônibus intermunicipal ao apresentar documentação de imigração falsificada aos policiais.

Ela alegou que não conseguiu autorização para a entrada no país por não possuir os documentos necessários, na Bolívia, e que o destino final de sua viagem seria Curitiba, no Paraná.

Em outra abordagem, uma brasileira e um cidadão da Grécia residente no Brasil também foram detidos ao serem flagrados promovendo a entrada ilegal de cinco estrangeiros chineses no país. Ao ser interrogada, a presa disse que receberiam R$ 700,00 de cada um dos chineses para levá-los da Bolívia até a cidade de Bonito.

Os três foram presos em flagrante por crimes previstos no Código Penal. A haitiana foi indiciada pelo crime de uso de documento falso, com pena de reclusão de 2 a 6 anos e multa. No segundo caso, a dupla foi indiciada pelo crime de promoção de migração ilegal, com pena de 2 a 5 anos de reclusão, além de multa. Os dois casos foram comunicados à Justiça Federal de Corumbá.