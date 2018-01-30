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Corumbá

PF prende três por crimes relacionados a estrangeiros

Dois casos foram comunicados à Justiça Federal

Renan Nucci

Publicado em 30/01/2018 às 15:25

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Em uma fiscalização de rotina na BR-262, a Polícia Federal de Corumbá prendeu em flagrante, na madrugada de hoje, três pessoas por crimes relacionados à imigração.  Uma cidadã do Haiti foi detida num ônibus intermunicipal ao apresentar documentação de imigração falsificada aos policiais. 

Ela alegou que não conseguiu autorização para a entrada no país por não possuir os documentos necessários, na Bolívia, e que o destino final de sua viagem seria Curitiba, no Paraná. 

Em outra abordagem, uma brasileira e um cidadão da Grécia residente no Brasil também foram detidos ao serem flagrados promovendo a entrada ilegal de cinco estrangeiros chineses no país. Ao ser interrogada, a presa disse que receberiam R$ 700,00 de cada um dos chineses para levá-los da Bolívia até a cidade de Bonito.

Os três foram presos em flagrante por crimes previstos no Código Penal. A haitiana foi indiciada pelo crime de uso de documento falso, com pena de reclusão de 2 a 6 anos e multa. No segundo caso, a dupla foi indiciada pelo crime de promoção de migração ilegal, com pena de 2 a 5 anos de reclusão, além de multa.  Os dois casos foram comunicados à Justiça Federal de Corumbá.

 

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