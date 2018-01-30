Policiais civis se infiltram entre usuários e prendem três em boca de fumo de Corumbá

Policiais civis da equipe do SIG (Setor de Investigações Gerais) de Corumbá, durante investigações de tráfico de drogas e monitoramento em um ponto de venda de entorpecente conhecido como “Boca da Maria”, bairro Cristo Redentor, conseguiram prender três pessoas e apreender dinheiro e entorpecentes. Os policiais receberam informações através do disque denúncia. Os policiais se infiltraram entre usuários e deram o flagrante.

No local foram presos Maria de Cavalho, de 56 anos, Daniel Henrique dos Santos, de 32 anos, e Rafael Silveira Calonga, 18 anos. Durante a abordagem Daniel tentou se desfazer de quatro trouxinhas de substância análoga a maconha pesando aproximadamente 7,2 gramas. Posteriormente ainda foram localizados R$ 415,00 em notas miúdas. Com Rafael foi localizado escondido dentro de sua bermuda, invólucro em um plástico sessenta e cinco trouxinhas de maconha pesando aproximadamente 104 gramas e R$ 271,00 em notas.

Em buscas pela residência foram encontradas diversas sacolas idênticas as utilizadas pelos “frentistas” para guardarem e embrulharem os entorpecentes em um dos cômodos da residência. Ainda foram apreendidos uma faca, peneira e colher com resquícios de entorpecentes análogo a cocaína, oito trouxinhas de substância análoga a cocaína pesando aproximadamente 2,6 gramas e dinheiro trocado e moeda, totalizando R$ 1.206,85 e ainda diversos aparelhos celulares sem procedência comprovada e um caderno com diversas anotações contábeis em valores altos, provavelmente contabilidade utilizada na traficância.

Diante aos fatos todos os envolvidos receberam voz de prisão pela Autoridade Policial responsável e foram conduzidos sem lesões corporais para a Delegacia para as devida providências.