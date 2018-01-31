24 horas depois, onça-parda é capturada em pé de jaca e levada para centro

Vídeo
O animal, bastante assustado, foi encaminhado para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (Cras) de Campo Grande
Crédito do vídeo: Da Redação
Depois de 24 horas, a onça-parda encontrada em uma árvore no quintal de um residência na Vila Rosa, em Dourados, foi capturada nesta tarde.
Ela estava no topo de um pé de jaca e foi preciso atuação conjunta da Polícia Militar Ambiental (PMA) e Corpo de Bombeiros para contê-la.
O animal, bastante assustado, foi encaminhado para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (Cras) de Campo Grande. Acompanhe no vídeo como foi o momento da captura.
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