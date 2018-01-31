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Justiça

Audiências do caso de réu acusado de estupro e morte de menor são encerradas

Durante a audiência, um adolescente residente em Naviraí, que também teria sido vítima do professor, foi ouvido por meio de depoimento especial

Renan Nucci

Publicado em 31/01/2018 às 16:41

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Foi realizada na tarde de terça-feira (30), no Fórum de Campo Grande, a segunda audiência sobre o caso do menino que teria sido estuprado e morto por seu professor. O réu também responde, dentre outros crimes envolvendo crianças e adolescentes, por destruição ou ocultação de cadáver, além de induzimento à prostituição e estupro de vulnerável de mais menores.

Durante a audiência, um adolescente residente em Naviraí, que também teria sido vítima do professor, foi ouvido por meio de depoimento especial, por videoconferência. Outro menor foi igualmente ouvido, porém, na qualidade de testemunha.

Posteriormente, foi colhido o depoimento da última testemunha de acusação e das cinco testemunhas arroladas pela defesa. Por último, interrogou-se o réu, dando fim às audiências do caso.

Todavia, para que a fase de instrução seja totalmente encerrada é necessário aguardar a resposta dos laudos periciais de exame de DNA coletados, além dos relatórios psicossociais desenvolvidos com os menores.

O processo segue em segredo de justiça na 7ª Vara Criminal de Campo Grande.

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