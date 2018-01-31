PM apreende mais de 200 mil maços de cigarros contrabandeados na BR-262

Uma carga com mais de 200 mil maços de cigarro foi apreendida pela Polícia Militar (PM) na BR-262 em Igaratinga, no Centro-Oeste de Minas, nesta segunda-feira (30). Os policiais suspeitaram do motorista que realizava uma manobra com um caminhão na rodovia e decidiram abordá-lo. Segundo a PM, que a carga veio contrabandeada do Paraguai.

Após a abordagem, o motorista apresentou aos militares uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) incompatível com o veículo que estava dirigindo. Segundo a PM, ao ser questionado sobre o que estava transportando, incialmente, o condutor disse que se tratava de caixas de papelão e, logo em seguida, informou não saber do que se tratava.

Os militares fizeram vistora no veículo e encontraram as 420 caixas grandes, contendo 21 mil pacotes de cigarros cada totalizando 210 mil maços de cigarro. O motorista disse ainda, segundo a Polícia Militar, que assumiu a condução do caminhão em um posto de combustível na cidade de Bom Despacho e o levaria até Pedro Leopoldo. O motorista informou ainda que receberia R$ 600 pelo trabalho.

Na cabine do caminhão, os militares ainda encontraram quatro celulares e R$ 710 em dinheiro. O condutor do veículo, que não teve a idade divulgada, foi detido e levado, juntamente com a carga e o caminhão, para a Delegacia da Polícia Federal em Divinópolis e poderá responder por contrabando e descaminho.