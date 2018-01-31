Sem CNH, embriagado diz que só bebeu uma latinha e acaba preso pela Polícia Militar

A Polícia Militar de Anastácio prendeu na noite de ontem, um homem de 27 anos que dirigia uma carreta em alta velocidade, embriagado. Segundo a PM, ele estava com Carteira Nacional de Habilitação (CNH) apreendida por problemas com órgãos de fiscalização de trânsito.

Conforme apurado, os policiais receberam denúncia e decidiram abordar o veículo. O flagrante aconteceu no pátio de um posto de combustível, onde o motorista entrou dirigindo de forma perigosa e depois saiu em direção ao trevo do Hotel Fênix.

Os militares fizeram a abordagem e perceberam que o homem estava com olhos avermelhados, forte odor etílico e fala arrastada, características de embriaguez. Entretanto, ele disse ter bebido apenas uma latinha.

Ele foi questionado sobre a CNH, mas disse que o documento havia sido apreendido no dia anterior. Diante das condições, os policiais estacionaram e fecharam o veículo, e em seguida encaminharam o homem para a Delegacia de Polícia Civil.