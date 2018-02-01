Estuprador diz que atacou menina por bobeira

Durante depoimento, o homem de 60 anos que estuprou uma menina de 10 anos em um supermercado de Aquidauana confessou o crime, mas alegou que cometeu os atos em um "momento de bobeira". Ele foi preso em flagrante e vai responder judicialmente por estupro de vulnerável. A vítima será encaminhada, com a mãe, para atendimento.

O delegado Antônio Ribas Júnior responsável pelo inquérito, relatou que a criança estava com a avó no supermercado, quando o estuprador se aproximou e tocou seu corpo uma vez. Assustada, a menina ficou em estado de choque e não teve coragem de relatar o ocorrido naquele momento. Em seguida, o homem cruzou com ela novamente em outro corredor e voltou a abusá-la.

Toda a ação foi registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento. "Nós percebemos, inclusive, que havia espaço o suficiente para ele seguir para outro caminho, mas o homem fez questão de ir na direção da vítima para estuprá-la", disse o delegado. Quando saiu do mercado, a vítima relatou os fatos à avó e depois à mãe.

O autor foi identificado por meio de imagens de câmeras de segurança, e em seguida localizado na casa dele. "Ele alegou que foi um momento de bobeira, mas independentemente disso, cometeu crime e terá que responder", pontuou Ribas. Em procedimento padrão dedicado às vítimas de violência sexual, a menina será encaminhada a atendimento psicossocial.