Filha denuncia o pai que matou cachorro na sala de casa em Anastácio

Policial
O flagrante ocorreu no bairro Cristo Rei
Uma jovem de 23 anos procurou a polícia para denunciar o próprio pai que degolou o cachorro na quinta-feira (25), no Bairro Cristo Rei, em Anastácio.
De acordo com o registro policial, a filha foi informada por vizinhos que o pai estava degolando o animal na sala da casa onde mora. Com posse das informações, a jovem foi até a residência do pai e viu o cachorro já morto na sala. O agressor já não estava no local.
A jovem procurou a polícia para denunciar o caso. O acusado não foi encontrado até o momento.
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