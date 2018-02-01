PMA resgata jiboia de 2 metros entre chassi e o motor de caminhão

Vida selvagem
Para capturar o animal foi necessário levantar a cabine do caminhão, pois o bicho estava em local de difícil acesso
Policiais Militares Ambientais capturaram um animal silvestre da espécie Boa constrictor (jiboia) no perímetro urbano da cidade de Navirai. A PMA foi acionada hoje (1), pelo proprietário de uma oficina mecânica (35), o qual percebeu o animal, que estava alojado entre o chassi e o motor de um caminhão que estava para conserto.
Para capturar o animal foi necessário levantar a cabine do caminhão, pois o bicho estava em local de difícil acesso. Com o auxilio de uma pinça, os Policiais conseguiram fazer a captura do animal que aparentava estar em boas condições de saúde e não apresentava lesões. Diante disso, a serpente foi solta na área rural, mais especificamente, na fazenda Green Farm CO2 Free, no município de Itaquiraí, a 60 km da cidade.
A jibóia é pacífica e não é peçonhenta. Raramente passa de três metros de comprimento. Alimenta-se principalmente de aves, mamíferos pequenos e lagartos grandes. Engole a presa pela cabeça. Vive nas florestas densas da América do Sul e passa a maior parte do tempo nas árvores.
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