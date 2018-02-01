PRF terá Unidade Operacional ampliada e modernizada

Sidrolândia
Licitação foi Homologada no último dia 05; contrato foi assinado ontem, 31 de janeiro
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informa que, vencidos os trâmites legais, o processo de reforma e ampliação da Unidade Operacional de Sidrolândia foi homologado no último dia 05 de janeiro e teve o contrato assinado ontem (31) pela empresa vencedora pelo menor preço.
A Unidade Operacional de Sidrolândia/MS, está localizada na BR-060, no km 416, e terá estrutura moderna com cobertura total sobre a rodovia, pátio e área policial adequadas para atividade operacional do órgão. O total da área reformada será de 212,66 m2 e a área ampliada de 167,25m2, perfazendo o total de 379,91 m2.
A União homologou e emitiu ordem de serviço para o menor valor do leilão: R$ 868.000,00 (oitocentos e sessenta e oito mil reais); o valor estimado da obra era de R$ 1.110.859,93. A empresa contratada deverá iniciar os serviços em no máximo 15 (quinze) dias após a emissão da Ordem de Serviço, assinada na data de ontem (31 de janeiro), portanto até o dia 15 de fevereiro.
A obra deverá ser entregue em no máximo 150 dias podendo ser antecipada. Não houve e não haverá interrupção dos trabalhos operacionais da Unidade Operacional da PRF em Sidrolândia/MS. As fiscalizações e atendimentos ao longo da rodovia no município ocorrem normalmente e as equipes policiais ocupam como base de apoio, em caráter temporário um prédio próximo ao posto em reforma.
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