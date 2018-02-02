Justiça decreta prisão de suspeito de matar ex-namorada a facadas

O juiz titular da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande, Carlos Alberto Garcete, decretou, nesta quinta-feira (1), a prisão preventiva do homem suspeito de matar a ex-namorada com 18 facadas, movido pelo ciúme.

Segundo as investigações policiais, a vítima teria comparecido na casa do ex-namorado, localizada no bairro Jardim São Conrado, no final da tarde do dia 22 de janeiro deste ano, acompanhada de um de seus filhos. Enquanto a criança estava do lado de fora brincando, ambos começaram a discutir na cozinha. Tomado de raiva e ciúmes, o ex-namorado teria pegado um facão em cima da geladeira e golpeado a vítima por 18 vezes antes de sair desorientado pela rua.

O suspeito não foi encontrado pela polícia até se apresentar espontaneamente na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher 5 dias após o ocorrido e confessar o crime. Na oportunidade, verificou-se a existência de mandado de prisão expedido em seu desfavor pela justiça de Nova Esperança, Paraná, pela suposta prática dos crimes de estupro e atentado violento ao pudor, razão pela qual o suspeito foi mantido preso. Ainda assim, a autoridade policial representou pela decretação de prisão preventiva do suspeito por entender ser medida imprescindível ao andamento das atuais investigações.

Ao deferir o pedido, Garcete ressaltou a necessidade da prisão com fundamento na ordem pública, tendo em vista a gravidade do suspeito crime cometido no âmbito de violência doméstica e contra a mulher, bem como a suposta prática de outros delitos, o que, a princípio, revelaria uma personalidade voltada ao crime.

O juiz destacou igualmente que “faz-se necessária a prisão do investigado por conveniência da instrução criminal, a fim de impedir que o referido venha a influenciar nos depoimentos das testemunhas a serem ouvidas, tanto na fase policial, como eventualmente na judicial, já que as investigações sequer terminaram”.

