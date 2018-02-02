Para não ser multado, motorista divide carga de carvão

A Polícia Militar de Anastácio abordou no início da tarde desta sexta-feira, um caminhão que estava com excesso de carga de carvão e quase cinco metros de altura. O motorista seguia para uma siderúrgica de Aquidauana e teve que pedir apoio de outro caminhão, para tirar aproximadamente 200 sacos e diminuir a altura, já que havia risco de rompimento da fiação dos postes.

Conforme apurado, o homem saiu de Coxim e havia parado na Avenida Manoel Murtinho, para almoçar em um posto de combustíveis da região. Uma testemunha desconfiou do tamanho da carga e acionou a PM.

No local, os militares constataram que a altura era de 4,95 metros, maior do que os 4,40 permitidos pela legislação de trânsito. Como o caminhão estava parado, o homem não foi multado e recebeu apenas a recomendação para dividir o material. Caso fosse autuado, a penalidade seria infração grave e sete pontos na carteira.