Para não ser multado, motorista divide carga de carvão

Anastácio
Veículo estava com quase cinco metros de altura e foi abordado pela PM no centro da cidade
A Polícia Militar de Anastácio abordou no início da tarde desta sexta-feira, um caminhão que estava com excesso de carga de carvão e quase cinco metros de altura. O motorista seguia para uma siderúrgica de Aquidauana e teve que pedir apoio de outro caminhão, para tirar aproximadamente 200 sacos e diminuir a altura, já que havia risco de rompimento da fiação dos postes.
Conforme apurado, o homem saiu de Coxim e havia parado na Avenida Manoel Murtinho, para almoçar em um posto de combustíveis da região. Uma testemunha desconfiou do tamanho da carga e acionou a PM.
No local, os militares constataram que a altura era de 4,95 metros, maior do que os 4,40 permitidos pela legislação de trânsito. Como o caminhão estava parado, o homem não foi multado e recebeu apenas a recomendação para dividir o material. Caso fosse autuado, a penalidade seria infração grave e sete pontos na carteira.
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