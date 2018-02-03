Pai é preso suspeito de abusar de dois filhos em MS

Policial
Segundo a polícia, exame pericial confirmou que as crianças foram abusadas.
Um homem de 32 anos foi preso na quinta-feira (1), em Corumbá, no Patanal de Mato Grosso do Sul, suspeito de abusar sexualmente dos próprios filhos, um de oito e outro de nove anos de idade.
As duas crianças foram encaminhadas para exame pericial. O laudo, segundo a polícia, confirmou que as duas crianças sofreram violência sexual.
O pai, que estava foragido, acabou preso no bairro Universitário. Ele foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil da cidade.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS