Pai é preso suspeito de abusar de dois filhos em MS

Um homem de 32 anos foi preso na quinta-feira (1), em Corumbá, no Patanal de Mato Grosso do Sul, suspeito de abusar sexualmente dos próprios filhos, um de oito e outro de nove anos de idade.

As duas crianças foram encaminhadas para exame pericial. O laudo, segundo a polícia, confirmou que as duas crianças sofreram violência sexual.

O pai, que estava foragido, acabou preso no bairro Universitário. Ele foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil da cidade.