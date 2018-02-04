Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 19:59

Buscar

Últimas notícias
X

Policial

Dez anos depois, estuprador em série é preso após voltar a atacar mulheres

Douglas Igor da Silva Fernandes foi encontrado pela DEPCA na noite de sexta-feira, horas depois de tentar sequestrar uma adolescente de 15 anos no Jardim Noroeste; ele foi preso em 2007 por cometer 5 estupros na Capital

Renan Nucci

Publicado em 04/02/2018 às 12:00

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Foi preso na noite de sexta-feira (2) em Campo Grande o acusado de tentar sequestrar uma adolescente de 15 anos no Jardim Noroeste, colocada à força dentro de um automóvel, em ação que foi filmada e viralizou em redes sociais. Douglas Igor da Silva Fernandes, 38, foi preso no passado sob a acusação de ter cometido cinco estupros na Capital. Ele cumpria pena no regime semiaberto.

A ação que resultou na prisão foi comandada pela DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente), que entrou no caso depois de filmagem sobre a ação ser distribuída em redes sociais. O crime ocorreu no domingo (28) e na sexta-feira mãe e filha foram encontradas pelas autoridades e ouvidas na delegacia.

Conforme a garota, Douglas –que usava calça jeans e camiseta azul– tinha uma faca e mandou que ela abaixasse a cabeça, arrastando-a para dentro do carro. No veículo, um Chevrolet Celta branco, ela percebeu que conseguiria abrir a porta do veículo e, mesmo com o carro em movimento, decidiu se jogar na rua, sem asfalto. A garota fugiu para casa, enquanto o autor deixou o local.

A investigação aponta que Douglas tentou fazer outra vítima, horas antes de atacar a adolescente.  Trata-se de uma mulher de 24 anos, que ele abordou, da mesma forma, no Jardim Montevidéu, segundo o delegado responsável, Paulo Sérgio Lauretto. 

A prisão preventiva dele já está decretada. Douglas foi levado para o IPCG (Instituto Penal de Campo Grande).

Histórico – Douglas tem um histórico de crimes. Em 2007, foi preso pela Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) e DIP (Departamento de Inteligência Policial) sob acusação de ter cometido cinco estupros entre os meses de julho e agosto. Ele abordava as vítimas em diferentes locais da cidade, levando-as para pontos ermos no Parque dos Poderes, Jardim Veraneio e Los Angeles, conforme as investigações.

Na ocasião, ele foi localizado a partir do rastreamento de ligações telefônicas feitas pelo criminosos com o telefone de uma das vítimas. Suas impressões digitais foram cruzadas com as colhidas durante investigações sobre um segundo crime.

Com mandado de prisão em mãos, as autoridades detiveram Douglas. Em sua casa, forma encontrados objetos usados nos crimes–faca, capuz, um capacete preto e uma motocicleta Honda Biz– e roubado das vítimas. Também foram encontrados restos de uma camiseta verde, que era cortada em pedaços e usada para vendar as mulheres atacadas.

À época, a pedido da defesa dele, que era universitário, a justiça chegou a impedir a divulgação dos processos contra ele, sob alegação de caso corriga em segredo de justiça.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Publicidade

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo