Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 19:59

Buscar

Últimas notícias
X

Sidrolândia

Homem é esfaqueado em chácara, fica com vísceras expostas e pede ajuda a caminhoneiro

Vítima correu para pedir ajuda a caminhoneiro em rodovia

Renan Nucci

Publicado em 04/02/2018 às 10:04

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Homem de 38 anos foi esfaqueado na barriga e ficou as vísceras expostas na madrugada deste domingo, em Sidrolândia. Mesmo ferido, correu e pediu ajuda a um caminhoneiro na rodovia que liga à cidade a Campo Grande. O autor foi identificado como Gaúcho.

Conforme registrado no boletim de ocorrência, um caminhoneiro seguia de Campo Grande para Sidrolândia quando se deparou com a vítima às margens da pista, pedindo socorro perto do posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), alegando que o ataque havia ocorrido propriedade nas imediações.

A vítima foi colocada no caminhão e levada para o hospital.A PRF foi acionada e, no local, soube que o autor seria uma pessoa conhecida como Gaúcho e que, supostamente, ainda estaria na chácara. Enquanto a vítima recebia cuidados médicos, os policiais foram para a chácara, mas não encontraram o autor. O motivo do ataque não foi revelado.

 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Publicidade

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo