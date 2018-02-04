Homem é esfaqueado em chácara, fica com vísceras expostas e pede ajuda a caminhoneiro

Homem de 38 anos foi esfaqueado na barriga e ficou as vísceras expostas na madrugada deste domingo, em Sidrolândia. Mesmo ferido, correu e pediu ajuda a um caminhoneiro na rodovia que liga à cidade a Campo Grande. O autor foi identificado como Gaúcho.

Conforme registrado no boletim de ocorrência, um caminhoneiro seguia de Campo Grande para Sidrolândia quando se deparou com a vítima às margens da pista, pedindo socorro perto do posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), alegando que o ataque havia ocorrido propriedade nas imediações.

A vítima foi colocada no caminhão e levada para o hospital.A PRF foi acionada e, no local, soube que o autor seria uma pessoa conhecida como Gaúcho e que, supostamente, ainda estaria na chácara. Enquanto a vítima recebia cuidados médicos, os policiais foram para a chácara, mas não encontraram o autor. O motivo do ataque não foi revelado.