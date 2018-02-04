Homem é executado a tiros na frente de casa no Jardim Los Angeles, na Capital

Um homem identificado Alyson Ribeiro Miranda, de 33 anos, foi assassinado na noite de ontem, no Jardim Los Angeles, em Campo Grande. A vítima tinha alguns desafetos na região e pode ter sido alvo de acerto de contas.

Segundo a Polícia Civil, Alyson estava sentado na frente de casa, na Rua Luiz de Vasconcelos, quando o autor chegou em um veículo e atirou diversas vezes, por volta das 21 horas.

A vítima chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu e morreu no local. Conforme levantamento preliminar da perícia, havia pelo menos 15 perfurações de entrada e saída de projéteis no corpo de Alyson. O caso é investigado.

