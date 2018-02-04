Pistoleiros executam dois paraguaios com vários tiros na fronteira

Violência
Crime aconteceu em Pedro Juan Caballero
Pistoleiros executaram na noite de ontem, os paraguaios Pablo Ronaldo Ferreira Armoa, de 26 anos, e Angel Rodrigo Fleitas, 29. O crime aconteceu na cidade de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, fronteira com o município sul-mato-grossense de Ponta Porã.
Segundo o site Porã News, Pablo e Angel estavam na frente de uma casa no bairro Parque do Sul, onde pretendiam penhorar uma motocicleta, quando os pistoleiros chegaram ao local em uma moto e atiraram várias vezes.
Eles tentaram correram, mas morreram no local. A Polícia Nacional do Paraguai investiga o caso. A suspeita é de acerto de contas.
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