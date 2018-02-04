Pistoleiros executam dois paraguaios com vários tiros na fronteira

Pistoleiros executaram na noite de ontem, os paraguaios Pablo Ronaldo Ferreira Armoa, de 26 anos, e Angel Rodrigo Fleitas, 29. O crime aconteceu na cidade de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, fronteira com o município sul-mato-grossense de Ponta Porã.

Segundo o site Porã News, Pablo e Angel estavam na frente de uma casa no bairro Parque do Sul, onde pretendiam penhorar uma motocicleta, quando os pistoleiros chegaram ao local em uma moto e atiraram várias vezes.

Eles tentaram correram, mas morreram no local. A Polícia Nacional do Paraguai investiga o caso. A suspeita é de acerto de contas.

