PMA prende dois caçadores com animal abatido, armas e munições ilegais

Crime ambiental
As armas e munições não possuíam documentação
A Polícia Militar Ambiental realizava patrulhamento terrestre no município de Nova Andradina e prendeu ontem (3), em uma fazenda canavieira, dois caçadores com armas, munições e carne de um animal abatido. Segundo os caçadores, o animal abatido seria um javali, animal com caça permitida, porém, sem permissão de transporte da carne, por questões sanitárias.
Com os infratores, de 51 e 70 anos, residentes em Nova Andradina, foram apreendidas: duas espingardas, sendo, uma calibre 32 e uma calibre 36, com cinco munições de cada calibre, além de 10 kg de carne de animal que haviam abatido. As armas e munições não possuíam documentação.
Os infratores receberam voz de prisão e foram encaminhados, juntamente com o material apreendido, à delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina, onde foram autuados em flagrante por crime de porte ilegal de arma. A pena pelo porte ilegal de arma é de dois a quatro anos de detenção.
A carne será periciada. Caso se comprove que seja de animal silvestre, os dois presos também responderão por crime ambiental de caça ilegal. A pena para a caça é de seis meses a um ano de prisão, aumentada de meio ano, se for animal silvestre constante na lista de espécies em extinção.
Os infratores também poderão ser autuados administrativamente e multados em R$ 5.000,00 se for animal silvestre em extinção e R$ 500,00 se não constar da lista de espécie em extinção.
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