Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 20:00

Buscar

Últimas notícias
X

Crime ambiental

PMA prende dois caçadores com animal abatido, armas e munições ilegais

As armas e munições não possuíam documentação

Renan Nucci

Publicado em 04/02/2018 às 11:31

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Polícia Militar Ambiental realizava patrulhamento terrestre no município de Nova Andradina e prendeu ontem (3), em uma fazenda canavieira, dois caçadores com armas, munições e carne de um animal abatido. Segundo os caçadores, o animal abatido seria um javali, animal com caça permitida, porém, sem permissão de transporte da carne, por questões sanitárias.

Com os infratores, de 51 e 70 anos, residentes em Nova Andradina, foram apreendidas: duas espingardas, sendo, uma calibre 32 e uma calibre 36, com cinco munições de cada calibre, além de 10 kg de carne de animal que haviam abatido. As armas e munições não possuíam documentação.

Os infratores receberam voz de prisão e foram encaminhados, juntamente com o material apreendido, à delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina, onde foram autuados em flagrante por crime de porte ilegal de arma. A pena pelo porte ilegal de arma é de dois a quatro anos de detenção. 

A carne será periciada. Caso se comprove que seja de animal silvestre, os dois presos também responderão por crime ambiental de caça ilegal. A pena para a caça é de seis meses a um ano de prisão, aumentada de meio ano, se for animal silvestre constante na lista de espécies em extinção.

Os infratores também poderão ser autuados administrativamente e multados em R$ 5.000,00 se for animal silvestre em extinção e R$ 500,00 se não constar da lista de espécie em extinção.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Publicidade

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo