Policial é assaltado na estrada do Taboco

Um sargento da Polícia Militar de Aquidauana foi assaltado na estrada do Taboco por um bandido que se identificou como sendo do PCC no domingo (4).

O militar estava de folga e seguia pela estrada quando parou para urinar, momento em que o bandido chegou por trás e rendeu a vítima.

O criminoso estava com uma faca e levou uma pistola .40 que da vítima.

Segundo o policial, o acusado tem uma tatuagem de crucifixo em um dos braços. O caso está sendo investigado.