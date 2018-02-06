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Tráfico

PRF apreende 2,1 toneladas de maconha escondidas em caixa d'água

Droga foi apreendida na BR-060, no Mato Grosso do Sul e estava oculta no poste de uma caixa d´água de aço

Renan Nucci

Publicado em 06/02/2018 às 16:43

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Na tarde de ontem, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) interceptou um carregamento de 2,1 toneladas de maconha escondidas em uma caixa d´água predial, de metal. A apreensão aconteceu na BR-060, próximo ao km 378, em Campo Grande.

Durante patrulhamento na rodovia BR-060, entre os municípios de Campo Grande e Sidrolândia, policiais desconfiaram do motorista de um caminhão  com placa de Arapiraca (AL), que levava uma caixa d´água de aço na carroceria. 

O motorista, de 37 anos, se apresentou nervoso durante a abordagem e não soube explicar os motivos da viagem. A nota fiscal apontava que a caixa tinha origem na cidade de Hidrolândia (GO), e destino a cidade de Aparecida de Goiânia (GO), mas o condutor não soube explicar a viagem para o Mato Grosso do Sul.

Após, os policiais rodoviários federais observaram vestígios de maconha e com o auxílio de cães farejadores do Grupo de Operações com Cães da PRF, a equipe encontrou 2,1 quilos de haxixe e 1.916  tabletes de maconha que somaram 2.102 quilos da droga. Os entorpecentes foram encontrados ocupando grande espaço da caixa d´água.

No caminhão foi encontrada uma arma calibre 20 com quatro munições intactas e dois celulares. O motorista foi preso e declarou ter pego o caminhão carregado em Maracaju, levaria até Goiânia (GO) e lá receberia R$ 20 mil pelo tráfico.  A caixa foi cortada com auxílio do Corpo de Bombeiros Militar para retirada do entorpecente que foram entregues juntamente com o motorista para a  Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar).

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