Motorista embriagado perde controle e camionete sai da pista na BR-262

Acidente
Veículo era ocupado por cinco pessoas
Camionete com três homens e duas mulheres caiu em barranco na manhã desta quinta-feira, na BR-262, entre Terenos e Campo Grande. O condutor do veículo, de 38 anos, estava embriagado e foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).
De acordo com o G1 MS, o autor disse que perdeu o controle da direção em uma curva, invadiu a pista contrária e caiu no barranco. Foram acionadas três viaturas do Corpo de Bombeiros e uma ambulância para atender as vítimas.
As duas mulheres foram levadas ao hospital. Os demais ocupantes, todos aparentemente embriagados, recusaram atendimento. O motorista estava com limite de álcool no sangue três vezes maior do que o permitido. A multa é de R$ 2.9934,70 e sete pontos na carteira.
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