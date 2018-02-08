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Velocidade, embriaguez e ultrapassagens são alvos de fiscalização da PRF

A fiscalização será intensificada nas rodovias federais de todo o país, especialmente em pontos estratégicos com maior incidência de acidentes

Renan Nucci

Publicado em 08/02/2018 às 17:24

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia a Operação Carnaval 2018 na meia-noite de hoje (0h de sexta-feira - 09) até às 23h59 de quarta-feira (14). A ação, realizada em todo o país, é mais uma etapa da Operação RodoVida, que começou no dia 22 de dezembro de 2017 e se encerrará no dia 18 de fevereiro de 2018. 


O Carnaval é um dos períodos mais críticos do calendário nacional de operações da PRF, pois conta com grande fluxo de veículos nas rodovias federais e o uso abusivo de álcool é uma das principais preocupações do Órgão. 


A PRF também intensificará a fiscalização nas condutas consideradas mais gravosas como: Ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade e falta de equipamentos de segurança (capacete, cinto de segurança ou cadeirinhas para crianças). 


No estado do Mato Grosso do Sul, são 3.670 quilômetros de rodovias federais, 10 Delegacias e 22 Unidades Operacionais da PRF que intensificarão suas atividades durante esse feriado. O trabalho contará com reforço no efetivo. Policiais do setor administrativo reforçarão a fiscalização principalmente nos trechos onde há maiores índices de acidentes, de acordo com as estatísticas do órgão no Estado. 

Com foco na redução de acidentes, a PRF promoverá ações educativas que buscam sensibilizar motoristas e passageiros de seus papéis na construção de um trânsito mais seguro. Em alguns postos, condutores serão convidados a assistir a vídeos que mostram comportamentos inadequados no trânsito e as consequências dessas condutas. Os motoristas têm a oportunidade de fazer uma reflexão sobre suas atitudes e assimilar novos hábitos.

Dicas para uma viagem segura

Revisão preventiva – Providenciar a checagem do automóvel mesmo para pequenas viagens. Faróis acesos para ver e ser visto; pneus calibrados e em bom estado. Verificar a presença e o estado dos equipamentos de porte obrigatório, principalmente pneu estepe, macaco, triângulo e chave de roda e limpadores de parabrisa.


Planejamento da viagem – O motorista deve se informar sobre as distâncias que vai percorrer, condições do tempo, pontos de parada, existência de postos de combustíveis e de restaurantes à beira da estrada. Não esquecer documentação pessoal e do veículo. 


Pausas para descanso – O condutor deve programar paradas a cada 3 horas. Quem se expõe a muitas horas dirigindo fica sujeito ao fenômeno da "hipnose rodoviária", na qual se mantém de olhos abertos, mas sem percepção da realidade à sua volta. Ela vem acompanhada de sonolência, perda de reflexos e de força motora; 


Previsão do tempo – Procurar se informar sobre as condições do tempo nos lugares por onde vai passar. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) disponibiliza gratuitamente informações sobre o clima no endereço www.inmet.gov.br; 


Atenção redobrada – Observar as placas que indicam os limites de velocidade e as condições de ultrapassagem. Nos trechos em obras, o motorista deve reduzir a velocidade e obedecer a sinalização local. 


Descanso – Durma bem antes de qualquer viagem de automóvel. O sono e o cansaço são grandes inimigos de uma viagem segura. 


Cinto de segurança – Use sempre o cinto de segurança, este equipamento é obrigatório para todos os ocupantes do veículo. 

 

Restrições de tráfego
 

A fim de promover a fluidez e maior segurança do trânsito em grandes feriados, quando há maior movimentação nas estradas. 

No feriado de carnaval, os dias e horários de restrição serão:

Sexta-feira 
09/02/2018 - 16h às 22h; 


Sábado 
10/02/2018 - 06h às 12h; 


Terça-feira 
13/02/2018 - 16h às 22h; 


Quarta-feira 
14/02/2018 - 06h às 12h. 

 

Em caso de emergência, ligue 191.

 

 

 

 

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