Homem é chamado na porta de casa e acaba baleado em MS

Um homem de 51 anos foi baleado na porta de casa, na madrugada desta quinta-feira (8), no distrito de Albuquerque, em Corumbá, a 415 quilômetros de Campo Grande.

Ele disse ao Corpo de Bombeiros, durante o socorro, que pouco antes das 2h30 (de MS) o suspeito o chamou no portão e quando saiu, foi atingido pelos tiros.

O homem foi ferido no punho direito e no abdômen esquerdo. Ele foi levado consciente e orientado ao pronto-socorro de Corumbá e disse o apelido do suspeito, que fugiu.