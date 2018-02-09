Homem é chamado na porta de casa e acaba baleado em MS

Policial
Ele foi socorrido consciente e disse aos bombeiros o apelido do suspeito.
Um homem de 51 anos foi baleado na porta de casa, na madrugada desta quinta-feira (8), no distrito de Albuquerque, em Corumbá, a 415 quilômetros de Campo Grande.
Ele disse ao Corpo de Bombeiros, durante o socorro, que pouco antes das 2h30 (de MS) o suspeito o chamou no portão e quando saiu, foi atingido pelos tiros.
O homem foi ferido no punho direito e no abdômen esquerdo. Ele foi levado consciente e orientado ao pronto-socorro de Corumbá e disse o apelido do suspeito, que fugiu.
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