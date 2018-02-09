PM resgata cobra em terreno na Vila Maior, em Anastácio

Vida selvagem
O animal não é peçonhento e vive se alimentando de aves e pequenos outros animais
A Polícia Militar Ambiental (PMA) resgatou ontem, em Anastácio, uma cobra capitão dourado que estava em uma residência na Rua Moisés Flores Nogueira, na Vila Maior.
Segundo a PMA, o animal não é peçonhento e vive se alimentando de aves e pequenos outros animais. A cobra foi resgatada e solta em local apropriado em Aquidauana.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS