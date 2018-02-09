PM resgata cobra em terreno na Vila Maior, em Anastácio

A Polícia Militar Ambiental (PMA) resgatou ontem, em Anastácio, uma cobra capitão dourado que estava em uma residência na Rua Moisés Flores Nogueira, na Vila Maior.

Segundo a PMA, o animal não é peçonhento e vive se alimentando de aves e pequenos outros animais. A cobra foi resgatada e solta em local apropriado em Aquidauana.