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Rio Aquidauana

PMA prende e multa aquidauanenses em R$ 2 mil por pesca ilegal

Os pescadores profissionais, de 40 e 41 anos, residentes em Aquidauana, são reincidentes no crime de pesca

Renan Nucci

Publicado em 09/02/2018 às 16:42

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Policiais Militares Ambientais de Campo Grande receberam informações de que dois elementos estariam pescando durante à noite no período de defeso (piracema) na região do loteamento Nuara, à margem do rio Aquidauana, no município de Terenos. A equipe foi ao local hoje de madrugada (9) em uma estrada vicinal por onde os pescadores denunciados passariam na saída da pescaria.

Às 5h30, os Policiais abordaram um veículo Fiat Uno onde os pescadores estavam, porém, não havia peixe. Eles confessaram a pescaria e informaram que deixaram os peixes em um rancho à margem do rio. A equipe foi ao local e encontrou em um freezer 20 kg de pescado, que os infratores haviam capturado durante à noite. O pescado foi apreendido.

Os pescadores profissionais, de 40 e 41 anos, residentes em Aquidauana, que são reincidentes no crime de pesca, receberam voz de prisão e foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil de Terenos, onde foram autuados em flagrante por crime ambiental de pesca predatória e saíram depois de pagar fiança. A pena prevista é de um a três anos de detenção.

Cada infrator também foi autuado administrativamente e multado em R$ 1.100,00. Os peixes serão doados para instituições filantrópicas, depois de periciados.

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