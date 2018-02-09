Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 20:02

Buscar

Últimas notícias
X

Segurança

Polícia Militar reforça o policiamento de Carnaval na Capital e no interior

Em relação ao interior do Estado, haverá o reforço de 177 policiais militares para este Carnaval

Renan Nucci

Publicado em 09/02/2018 às 17:13

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul inicia nesta sexta-feira (9.2) a Operação Carnaval 2018, que tem por objetivo intensificar as ações policiais para garantir e preservar a integridade dos foliões, assim como manter a ordem pública nas rodovias e estradas estaduais durante o período de carnaval. As ações se estendem até o dia 15 de fevereiro (quarta-feira), e estão sendo desenvolvidas em todo o Estado.

Na Capital o policiamento neste ano será intensificado nos principais pontos de aglomeração, sendo confirmado que o policiamento contará com reforço de 400 alunos dos cursos de Formação de Cabos e Sargentos, que estarão atuando nas unidades, assim como na Esplanada Ferroviária e na Praça do Papa, onde estão previstas comemorações de Carnaval.

Em relação ao interior do Estado, haverá o reforço de 177 policiais militares para este Carnaval. Eles serão distribuídos para atender as cidades de: Bataguassu, Fátima do Sul, Ivinhema, Costa Rica, Inocência, Rio Verde de Mato Grosso, Sonora, Bodoquena, Bonito, Corumbá, Miranda, Nioaque, Porto Murtinho e o distrito de Piraputanga, onde ocorre uma grande concentração de foliões e turistas.

As abordagens também serão intensificadas para garantir a segurança dos foliões nas cidades e nas estradas. Como nessa época normalmente se verifica o aumento do consumo de bebidas alcoólicas, as ações de policiamento terão o objetivo de coibir ocorrências de desinteligência, rixa e condução de veículos por condutores em estado de embriaguez.

O comandante-geral da PM, coronel Waldir Ribeiro Acosta, reforça o compromisso da Polícia militar com a sociedade sul-mato-grossense, lembrando de algumas dicas de segurança para este Carnaval:

? Se for viajar faça revisão no veículo;

? Respeite o limite de velocidade e não dirija sob o efeito de álcool, se estiver muito cansado ou sob efeito de substância entorpecente;

? Mantenha-se hidratado bebendo muita água e respeite os limites do seu corpo;

? Evite brigas, a maioria das ocorrências de carnaval poderiam ser evitadas com um pouco de consciência e respeito ao próximo;

? Menores não deverão ser deixados sem os cuidados de um adulto responsável, sozinhos ou em casa;

? Se algum amigo estiver causando confusão, ajude ele à ir embora;

? Dê a seus filhos papel com telefones de emergência e o endereço de casa, ensine a eles como pedir ajuda ao policial mais próximo;

? É proibido vender ou entregar bebida alcoólica a menores e a pena para quem faz isso pode chegar à quatro anos de detenção.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Publicidade

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo