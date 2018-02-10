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Jovens são detidos por tráfico de drogas e roubo de celulares

Caso cheio de reviravoltas chamou a atenção dos investigadores das policias de Aquidauana e Anastácio

Schimene Duque Weber

Publicado em 10/02/2018 às 08:24

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No último dia 8 de fevereiro, dois jovens primos, de 23 e 18 anos, foram presos em Anastácio por tráfico de drogas.

De acordo com o boletim de ocorrência, o Núcleo de Inteligência, Investigações e Capturas - NIIC, da Delegacia de Polícia Municipal de Aquidauana, e o Setor de Investigações Gerais - SIG, de Anastácio, realizavam diligências para esclarecer alguns roubos ocorridos em ambos os municípios.

Em posse de informações a respeito dos possíveis autores, a equipe localizou os primos na casa de um tio. Eles confessaram terem roubado os celulares e, ainda, um deles indicou o local onde um dos celulares estava.

Em sequência, os autores disseram que venderam um dos aparelhos para um menor infrator pela quantia de R$ 300,00. Os investigadores "seguiram o rastro" e localizaram o adolescente, que contou a respeito da negociação do telefone.

Saindo da casa do menor, os primos confessaram que, na verdade, não trocaram o celular por dinheiro e, sim, por uma peça de maconha de cerca de 350g, afirmando que o entorpecente estava escondido no forro da residência onde foram encontrados.

Indagados a respeito da negociação da droga, um dos jovens explicou que fez contato com o menor infrator pelo Facebook, onde foi fechado o acordo. 

Após a "resolução" do caso, foi constatado que os três envolvidos possuem passagens pela Polícia Civil, todas ligadas à drogas.

Todos os envolvidos, a droga e objetos recuperados foram encaminhados até a DEPOL de Aquidauana para as providências cabíveis. 

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