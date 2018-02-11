Agredido em boate é socorrido pelo Corpo de Bombeiros na madrugada

Aquidauana
Vítima não soube identificar quem a atacou e nem os motivos
Jovem de 18 anos foi agredido por uma pessoa ainda não identificada durante a madrugada deste domingo, em uma casa de eventos no Bairro Alto, em Aquidauana. Por conta dos ferimentos, a vítima precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, segundo informações da Polícia Militar.
Consta no boletim de ocorrência que, em razão das agressões, a vítima não tinha condições de identificar quem o atacou. O rapaz foi encontrado na rotatória da Avenida Pantaneta, sendo amparado pelos bombeiros. O caso de lesão corporal foi denunciado na Delegacia de Polícia Civil.
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